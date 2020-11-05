«مكافحة الأمراض»: 853 إصابة جديدة بـ«كورونا» و500 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 10:21 صباحا
عاملة في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا بمصابي «كورونا».،(أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتعافى 500 مصاب، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3384 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1316 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 90 عينة.

إضافة إلى مختبر مستشفى بن جواد العام 12 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 46 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 331 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 76 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني زواره سبع عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 65 ألفا و440 حالة، منها 26 ألفا و423 نشطة، وتعافي 38 ألفا و110 مصابين، بينما توفي 907 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه