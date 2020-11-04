الأرصاد: الطقس مستقر على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية، أن يبقى الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة المقبل على أغلب المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات- مرادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الجمعة، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة على أغلب المناطق.



الجفرة - غات - سبها - غدامس - الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة على أغلب المناطق.



الكفرة - السرير - تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.