المشري يبحث مع سفير تركيا «الدفع بالعملية السياسية للأمام»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 04:12 مساء
لقاء المشري وسفير تركيا في طرابلس، 3 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، سفيرَ تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء «تطورات الأوضاع في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، كما تطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

- المشري: حوار بوزنيقة حفز حوارات جنيف والقاهرة وتونس

والسبت الماضي، وصل المشري والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة وُجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن رئيس مجلس الشورى القطري كان في استقبال المشري والوفد المرافق له عند وصوله إلى الدوحة، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي لـ«تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمطار تهدد «منهاتن الصحراء» باليمن