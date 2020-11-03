السوق الموازية: ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والاسترليني

ارتفع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، بينما استقرت أسعار صرف باقي العملات الدولية الأكثر تداولًا في تعاملات السوق الموازية.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 6.29 دينار مقابل 6.24 دينار أمس، بفارق 5 قروش.

في حين لم يشهد اليورو تغيرًا في سعر صرفه أمام العملة الليبية، إذ استقر عند 7.26 دينار، كذلك استقر الجنيه الاسترليني الذي حافظ لليوم الرابع على مستواه عند 8 دينارات.

كذلك، استقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية دون تغيير عند 0.75 دينار لليرة التركية، و 2.26 دينار ليبي للعملة التونسية.