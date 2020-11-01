13 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة خلال 9 أيام

مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أحصى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالكفرة 13 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، على ما أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة الوباء في بلدية الكفرة، السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالكفرة سجل خلال نفس الفترة 20 حالة شفاء، إضافة إلى حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

- حصيلة إصابات «كورونا» في الكفرة تصل إلى 277 حالة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 290 حالة، بينها 16 حالة نشطة، و239 حالة شفاء، و23 حالة وفاة جراء الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.