شركة الكهرباء: سرقة 1050 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 03:16 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير.

جاء ذلك في بيان مقتضب اليوم، نشرته الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة استبدال العديد من محطات «11/30/66» كيلو فولت المتهالكة بأخرى جديدة، وإجراء صيانة لعديد المحولات بشبكة الجهد المتوسط.

شركة الكهرباء: استبدال محطات متهالكة بأخرى جديدة

وأشارت الشركة إلى شحن محطة عين مارة «جهد 66/11 ك. ف» بمنطقة عين مارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن نشاطات دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط في درنة بالتنسيق مع إدارة شبكات الجهد المتوسط ببنغازي ودائرة التركيبات العامة الشرقي، بتكليف شركة المشكاة لأعمال شبكة الأراضي.

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