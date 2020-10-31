شركة الكهرباء: استبدال محطات متهالكة بأخرى جديدة

موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة في إحدى المحطات. (الشركة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استبدال العديد من محطات «11/30/66»كيلو فولت المتهالكة بأخرى جديدة، وإجراء صيانة للعديد من المحولات بشبكة الجهد المتوسط.



وأشارت الشركة في بيان، السبت، إلى شحن محطة عين مارة «جهد 66/11 ك. ف» بمنطقة عين مارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن نشاطات دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط في درنة بالتنسيق مع إدارة شبكات الجهد المتوسط ببنغازي ودائرة التركيبات العامة الشرقية وبتكليف شركة المشكاة لأعمال شبكة الأراضي.



وأضافت أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة الادارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والادارة العامة لمشروعات التوزيع.