اللجنة الطبية طبرق تكرم العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 03:46 مساء
تكريم العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا في طبرق, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

كرمت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، والمركز الطبي، العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبهم بمركز الحياة للحجر الصحي بطبرق خلال الموجة الأولى للفيروس بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز خالد، في تصريحات إلى «الوسط»، إن مدير عام مركز طبرق الطبي،رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، أطلق هذه المبادرة وهذا التكريم كنوع من الوفاء ورد الجميل للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الذين وقفوا منذ اللحظات الأولى بمركز الحياة، وتصدوا للمرض وعالجوا المرضى وخصصوا كل وقتهم لهم وانقطعوا عن أهلهم ولم يتوانوا عن خدمة مدينتهم.

وأضاف خالد، أن «الموجة الأولى للمرض تجاوزناها وخسرنا فيها عددا من أهالي طبرق لكن علينا تكثيف جهودنا حتى لا نخسر مزيدا من الأرواح».

حضر الاحتفال الذي أقيم بفندق دار السلام عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، وعضوا مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبدالنبي وصالح هاشم.

تكريم العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا في طبرق, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
تكريم العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا في طبرق, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
تكريم العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا في طبرق, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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