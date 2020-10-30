تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 10:03 صباحا
مستشفى غدامس العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والاستجابة غدامس في وقت متأخر الخميس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال الفريق عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن هذا الإعلان يرفع الحصيلة الإجمالية للحالات النشطة في غدامس إلى 34 حالة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

والأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبًا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.

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