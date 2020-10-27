تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».



وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية للحالات النشطة في المدينة إلى 31 حالة بعد إعلان شفاء أربع حالات من الفيروس، أمس الإثنين، حسب البيان رقم «39» المنشور على صفحة فريق الاستجابة بموقع «فيسبوك»، الذي حضَّ على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

- إغلاق منافذ غدامس للحد من انتشار وباء «كورونا»



والأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبًا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.

