فريق تقييم يتابع الإجراءات التنظيمية والاحترازية بلجان امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 06:28 مساء
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)

أجرى فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية المكلف من وازرة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، خلال اليومين الماضيين زيارة تفقدية لبعض مواقع لجان امتحانات الشهادة الثانوية، في المنطقة الممتدة من القره بوللي إلى أبوقرين، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية داخلها استعدادا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية، وشروط السلامة الواجب توفرها لاستقبال امتحانات طلبة الشهادة الثانوية لهذا العام، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة، ومدى الإلتزام بتوفير مواد التعقيم والنظافة، استعداداً لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية.

وأوضحت الوزارة أن فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية الذي قام بالزيارة ضم كل من الدكتور علي بن حسين والدكتور محمد قريفة والدكتور زكريا بالنور والدكتور محمود السالمي والدكتور محمد الهنشيري.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق التقييم نوّه إلى عدد من الملاحظات، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها داخل وخارج اللجان الامتحانية لضمان صحة جميع الطلاب.

فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
فريق التقييم يتفقد مقار إحدى لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاتحاد ضد «مروجي الكراهية» بعد هجوم نيس
دولى
تونس تشدد القيود لمكافحة انتشار «كورونا» وتعلق الدراسة
عربى
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيس.. ونيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق في الواقعة
دولى
فرنسا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل الأطفال من سن السادسة
دولى
رغم الضغوط لإعادتها.. مالطا تكشف أسباب الاحتفاظ بمليار دينار ليبي
ليبيا
كيف ينظر الليبيون إلى اتفاق وقف إطلاق النار؟
ليبيا
ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا
دولى
مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تطلق منصة تفاعلية تزامنا مع بدء الحوار الليبي