رئيس «التسييري»: سرت مدينة «منكوبة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 29 أكتوبر 2020, 01:36 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

 وصف رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، سرت بـ«المدينة المنكوبة»، مشيرا إلى أن حكومتي الوفاق والموقتة لم تقدما أى دعم لها منذ فترة. 

وقال عامر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن بلدية سرت ومجلسها قد تسلم المهام وفقا لقرار مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة يوم 6 يناير 2020، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن لم تقدم الحكومة الليبية أى ميرانية أو دعم أو مساعدة لبلدية سرت».

اقرأ أيضا: محطات البنزين بسرت تعاني نقصا حادا في الوقود

وأوضح رئيس المحلس التسييري أن «مدينة سرت تعاني شح الإمكانيات وتردى مستوى العمل اليومى للجهات لحكومية، لأنها لم تحصل على أى دعم مالي». ونوه إلى أن الحكومتين «لم تقدما أى دعم أو تعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة