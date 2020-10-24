محطات البنزين بسرت تعاني نقصا حادا في الوقود

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 24 أكتوبر 2020, 02:53 مساء
شاحنة نقل وقود. (بلدية سرت)

قالت مصادر في لجنة الأزمة بمدينة سرت إن المدينة التي توجد بها أكثر من 22 محطة تعاني منذ أيام نقصًا حادًّا في جميع أنواع الوقود، لافتة إلى وجود طوابير من السيارات أمام المحطات منذ أيام أملًا في التزود بالبنزين.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن السبب في المشكلة يرجع إلى عدم تخصيص المستودع الرئيسي رأس المنقار في بنغازي شاحنات وقود كافية لمدينة سرت، إضافة إلى عمليات تهريب البنزين التي تتم دون رقابة.

- بلدية سرت توضح سبب نقص الوقود

ومن جهة أخرى، ناشدت لجنة الأزمة ببلدية سرت شركة «البريقة» لتسويق النفط بتخصيص عشر شاحنات وقود لتغطية العجز بمحطات سرت.

وتشهد مدينة سرت أزمة وقود بمختلف محطات البنزين التابعة لشركات «الراحلة» و«لبببا نفط» و«الشرارة» و«خدمات الطرق السربعة».

ومطلع أكتوبر الجاري، حملت لجنة الأزمة ببلدية سرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمستودع رأس المنقار مسؤولية أزمة الوقود الخانقة بالمدينة وضواحيها.

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