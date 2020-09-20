بلدية سرت توضح سبب نقص الوقود

شاحنة نقل وقود. (بلدية سرت)

أوضحت بلدية سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، «سبب مشاكل ونقص الوقود بمحطات تزويد الوقود» العاملة في المدينة نقلا عن مديري شركات نفطية.

وقالت البلدية إن «لجنة الأزمة ببلدية سرت أفادت بأن سبب مشاكل نقص الوقود بمحطات تزويد الوقود ببلدية سرت هو عرقلة في بوابة أجدابيا للشاحنات المحملة بالوقود، وذلك حسب إفادة مديري شركات الخدمات النفطية والراحلة وليبيا نفط الشرارة».

وتعاني مدينة سرت نقصا شديدا في الوقود والكيروسين والديزل، منذ أكثر من شهر تقريبا دون حلول، مع العلم أن كل المحطات تتزود بالوقود من المنطقة الشرقية. كما تشهد محطات الوقود بالبلدية التابعة لشركتي «ليبيا نفط» و«خدمات الطرق السريعة»، إقفالا تاما أمام حركة سيارات المواطنين للتزود بالوقود منذ أسابيع.

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وفي 11 سبتمبر قال مصدر من لجنة الأزمة بسرت، لـ«بوابة الوسط»، إن سبب إقفال هذه المحطات التي يفوق عددها أكثر من سبع محطات بالمدينة وضواحيها «مشاكل مالية وإدارية بين الشركتين وإدارة مستودع شركة البريقة للنفط»، فضلا عن إجراءات تتعلق بالسجل التجاري بوزارة الاقتصاد بالنسبة لشركة خدمات الطرق السريعة.