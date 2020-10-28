إغلاق مخبز في غريان بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 07:38 مساء
جولة عناصر الحرس البلدي التفتيشية بأحد المخابز في غريان. (الحرس البلدي غريان)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع غريان، اليوم الأربعاء، إغلاق مخبز في المدينة «بالشمع الأحمر» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بعد ضبط مخالفات.

وقال جهاز الحرس البلدي غريان، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن ذلك جاء خلال جولات تفتيشية على عدد من المخابز داخل المدينة لدوريات تابعة للجهاز، بالتعاون مع أعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد جهاز الحرس البلدي، غريان، ضبط عدد من المخالفات خلال الجولة التفتيشية، وإقفال مخبز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جولة عناصر الحرس البلدي التفتيشية بأحد المخابز في غريان. (الحرس البلدي غريان)
جولة عناصر الحرس البلدي التفتيشية بأحد المخابز في غريان. (الحرس البلدي غريان)
جولة عناصر الحرس البلدي التفتيشية بأحد المخابز في غريان. (الحرس البلدي غريان)
جولة عناصر الحرس البلدي التفتيشية بأحد المخابز في غريان. (الحرس البلدي غريان)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة