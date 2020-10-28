لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تطالب وزارة الصحة باستكمال مركز العزل بالمدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 05:54 مساء
عيادات مجهزة للعزل مخصصة لبني وليد، 12 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

طالبت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة بضرورة تنفيد واستكمال مركز العزل داخل المدينة لسوء الوضع الوبائي وإزدياد حالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة حددت المكان الخاص بمركز العزل مع وصول العيادات الخاصة بالعزل إلى المدينة لكن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أوقفت المشروع بدون ذكر الأسباب لأعضاء اللجنة.

وحمل صالح وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن تفاقم الوضع الوبائي ما جعل عدد كبير من المرضي في خطر لعدم حصولهم على أسرة في مراكز العزل بباقي المدن.

- لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تحذر من خطورة الوضع الوبائي بالمدينة

وقبل يومين، حذرت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية بني وليد، من خطورة الوضع الوبائي في المدينة بسبب استمرار تفشي الفيروس وارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة.

وأوضح صالح أن أكثر الإصابات في المدينة «هم أشخاص كبار السن مرضى يعانون أمراضا مزمنة مثل أمراض القلب والتنفس وغيرها، مما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس».

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