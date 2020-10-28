«بلومبرج» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميًا

ناقلة نفط لدى وصولها قبالة ساحل ميناء البريقة يوم السبت، 17 أكتوبر 2020.(أرشيفية: صفحة الميناء)

نقلت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأميركية عن مصدر مطلع على قطاع النفط في البلاد - لم تسمه - القول إن إنتاج الخام اليومي ارتفع إلى نحو 700 ألف برميل حتى يوم الاثنين الماضي مقابل أقل من 100 ألف برميل في مطلع سبتمبر الماضي.

واعتبرت «بلومبرج»، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن صناعة النفط الليبية وصلت إلى «علامة فارقة خلال الأسبوع الماضي مع إعادة فتح آخر حقولها وموانئها النفطية».

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية الذي بدأ في يناير الماضي، ورأت «بلومبرج» أن «جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج حظيت بدفعة أخرى يوم الجمعة عندما اتفق ممثلو قوات الوفاق والقيادة العامة على وقف إطلاق النار بشكل دائم.

ورصدت الوكالة الأميركية آخر تطورات إنتاج النفط في البلاد، استنادا إلى معلومات تقول إنها من أشخاص على دراية بالموضوع أو برامج تحميل أطلعت عليها، وكانت كالتالي:



حقل الشرارة: أعيد فتح الحقل في 11 أكتوبر وتبلغ طاقته حوالي 300 ألف برميل يوميًا، ومن المقرر أن تصدر ليبيا ما لا يقل عن 5.04 مليون برميل من الخام من أكبر حقل لها في نوفمبر، بواقع 168 ألف برميل يوميًا.

ميناء الزاوية: ستحمل ثماني ناقلات حوالي 630 ألف برميل في نوفمبر من ميناء الزاوية. ومن المرتقب أن تقوم الناقلات«نوبل» و«سيجريس» بتحميل الخام من ميناء الزاوية الذي يغذيه الشرارة نهاية أكتوبر لصالح شركة «توتال إس إي» ومجموعة «فيتول» على التوالي.

حقل الفيل: أعيد العمل في الحقل الذي يقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد يوم الاثنين الماضي، ويضخ الآن بطاقته البالغة 75 ألف برميل يوميا.

ميناء السدرة: أعيد تشغيله يوم الجمعة، ووصلت الناقلتان «Nissos Serifos» و«Minerva Eleonora»، لتستوعبان 630 ألف برميل لكل منهما.

ميناء رأس لانوف: أعيد تشغيله يوم الجمعة، وكان من المقرر وصول سفينة بسعة مليون برميل يوم الثلاثاء، وهي أول سفينة تصل إلى المرفأ منذ إعادة فتحه.

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