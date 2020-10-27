سيالة يطالب بتمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن وإدخال إصلاحات حقيقية على الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 01:37 مساء
سيالة يلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، 14 أكتوبر 2020، (خارجية الوفاق)

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الحاجة الماسة لإدخال إصلاحات حقيقية على منظمة الأمم المتحدة، لتواكب التطورات العالمية، خاصة إصلاح مجلس الأمن، مشددا على حق أفريقيا في أن يكون لها تمثيل عادل في المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركة ليبيا الإثنين، في إحياء الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، بكلمة مسجلة لوزير الخارجية بحكومة الوفاق.

وبحسب بيان بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم، جاء في الكلمة أن ليبيا تُكن كل التقدير للمنظمة التي تركت بصماتها على تاريخ البلاد، فهي من أسهمت في نيل استقلالها العام 1949، وهي من تُيسر الآن عملية السلام لتجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتابع سيالة أن إحياء هذه المناسبة يوفر الفرصة للتأكيد من جديد على أهمية نظام التعددية الذي انتهجته المنظمة.

كما أشار في كلمته إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية، وما تفرزه من مخاطر وتحديات خاصة لبلدان العبور، داعيا إلى أهمية تشجيع ودعم جهود البلدان الفقيرة، والتي تمر بحالة من الصراع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً.

وأضاف أن «ليبيا كغيرها من الدول المحبة للخير والسلام تتطلع إلى ألا يمر يوم إلا وتترك منظمة الأمم المتحدة أثراً إيجابياً في حياة الملايين من الناس».

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