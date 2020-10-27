اختتام البرنامج التدريبي الأول بين وزارتي الخارجية والداخلية بـ«الوفاق»

تكريم أحد المشاركين في البرنامج التدريبي بين وزارتي الخارجية والداخلية في طرابلس، 26 أكتوبر 2020، (خارجية الوفاق)

اختتم البرنامج التدريبي الأول المشترك بين وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، ضمن برنامج العمل المشترك بين الوزارتين.

جاء ذلك في مقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس أمس الإثنين، حيث شمل البرنامج مجال البرتوكول وفن الإتيكيت وأمن المعلومات والعلاقات الدولية والمصطلحات الدبلوماسية، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأشرف على البرنامج معهد الدراسات الدبلوماسية بالخارجية، واستهدف 65 متدربا من وزارة الداخلية بينهم 31 ضابطاً و27 ضابط صف وستة موظفين بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ومكتب الشرطة العربية والدولية بمعدل 60 ساعة تدريبية.

وتخلل البرنامج الختامي حفل تكريم لطاقم التدريس والمشرفين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وتكريم عدد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومنحهم شهائد شكر وتقدير، وإعطاء المتدربين شهائد إتمام البرنامج التدريبي.

يذكر أنه سيتم إعداد مجموعة من الدورات التدريبية الأخرى خلال الفترة القادمة؛ للرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية في مجال إعداد الكوادر المهنية بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات الأخرى.

جانب آخر من فعاليات التكريم

جانب آخر من فعاليات التكريم