ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي

ناقلة البنزين جوليا, 24 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

شرعت صباح اليوم السبت ناقلة البنزين جوليا، في ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بخزانات شركة البريقة لتسويق النفط، في موقع مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي، بهدف سد حاجة السوق المتزايدة.

وقال المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية والوسطى، إنه ناقلة الوقود «SW JUALA»، بدأت ضخ وتفريغ 31 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، لسد حاجة السوق المتزايدة بكافة المناطق الشرقية والجنوب الشرقي.

وبحسب المكتب الإعلامي، ستنهي الناقلة عملياتها وتغادر منصة الرصيف النفطي ببنغازي، لتتم عمليات توزيع الطلبات لجميع محطات الوقود بكافة المناطق والمدن من خلال شركات التوزيع (ليبيا نفط ـ الراحلة ـ الشرارة الذهبية ـ والطرق السريعة).

وأضاف المكتب أنه لا صحة للشائعات بوجود أزمة في وقود البنزين بالمنطقة الشرقية، وأن الكمية الجديدة والمخزون يكفي لفترة كبيرة.

وشهدت أغلب المناطق الشرقية والوسطى اليومين الماضيين ازدحاما شديدا في المحطات بسبب نقص وقود البنزين.