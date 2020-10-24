إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 03:08 مساء
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أُصيب ثلاثة أطباء يعملون في مستشفى «ابن سينا» بمدينة سرت بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أفادت مصادر قسم الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، التابع للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت «بوابة الوسط»، اليوم السبت.

وقالت المصادر إن ذلك جاء بعد إعلان نتائج عدد من المسحات  الأنفية  لعدد من المشتبه بإصابتهم بالفيروس بعدما ظهرت عليهم أعراض مختلفة، ليتبين إيجابية بعض المسحاب للفيروس، ومن ضمنها مسحات خاصة بثلاثة عناصر طبية.

وأشارت إلى أن الأطباء المصابين بفيروس «كورونا» حسب النتائج هم: «الدكتور جادالله درياق أخصائي قلب، الدكتور سيف الغزالي مشرف قسم العزل بسرت، الدكتور جمعة رحيل فني تخدير بمستشفى سرت»، لافتة إلى أنهم دخلوا الحجر المنزلي في منازلهم.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في سرت إلى أكثر من 180 حالة، بينها 21 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية إحصاء إصابة ثمانية من العاملين الصحيين في جنوب ليبيا بفيروس «كورونا» خلال النصف الأول من الشهر، وأعربت عن قلقها من «الانتشار السريع» لفيروس «كورونا» في ليبيا.

وقالت إن البلاد تعاني «نقصًا حادًّا في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس»، وأشارت إلى إغلاق نصف مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا جراء الصراع الدائر.

وفي سبتمبر، أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة تسجيل عدة إصابات بفيروس «كورونا المستجد» بين مديري المرافق الصحية بالمدينة.

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