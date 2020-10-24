«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 02:24 مساء
موقع إنتاج في حقل النافورة. (الإنترنت)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم السبت، تشغيل حقل النافورة النفطي التابع لها في «زمن قياسي».

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيتة، لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع «القوة القاهرة» من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول وميناء الحريقة طبرق التابع للشركة، وفق بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة» في 19 سبتمبر الماضي، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

جاء ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط مشترطًا «عدم استخدامه في تمويل الإرهاب». وقال إنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير».

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