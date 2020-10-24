السودان يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو إلى تجسيد الاتفاقات على أرض الوقع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 12:11 مساء
وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، 23 يونيو 2020. (أ ف ب)

أكدت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي جرى التوصل إليه خلال المحادثات العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في جنيف أمس الجمعة، داعية إلى «بذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعًا».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الإتفاق الأخير تضمن «ترتيبات وإجراءاتٍ من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليًا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية».

وأشارت إلى أن الخرطوم تتمسك بأن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا، ولهذا فإنه يدعم بشكلٍ كامل وقوي المكاسب التي تحققت أخيرًا نحو تلك الغاية، ويدعو كل الأطراف لبذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعًا على أرض ليبيا الشقيقة»

كانت البعثة الأممية أعلنت أمس توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت البعثة إن اللجنة توَّجت محادثاتها «بإنجاز تاريخي». مضيفة إن «هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
الأهلى المصري يقصي الوداد المغربي ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا للمرة 13
رياضة عالمية
السودان يحصل على 370 مليون دولار منحة من البنك الدولي
اقتصاد
الولايات المتحدة تطالب الجهات الفاعلة في ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بـ«حسن...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ليبيا
مصير الدوري الليبي ما زال مجهولاً.. ومخاوف من اندلاع أزمة كبيرة
رياضة محلية
المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خضار موسمي لتقوية المناعة ضد كورونا والإنفلونزا