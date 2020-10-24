السودان يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو إلى تجسيد الاتفاقات على أرض الوقع

وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، 23 يونيو 2020. (أ ف ب)

أكدت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي جرى التوصل إليه خلال المحادثات العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في جنيف أمس الجمعة، داعية إلى «بذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعًا».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الإتفاق الأخير تضمن «ترتيبات وإجراءاتٍ من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليًا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية».

وأشارت إلى أن الخرطوم تتمسك بأن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا، ولهذا فإنه يدعم بشكلٍ كامل وقوي المكاسب التي تحققت أخيرًا نحو تلك الغاية، ويدعو كل الأطراف لبذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعًا على أرض ليبيا الشقيقة».

كانت البعثة الأممية أعلنت أمس توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت البعثة إن اللجنة توَّجت محادثاتها «بإنجاز تاريخي». مضيفة إن «هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».