«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المناطق وسحب ممطرة في الشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب المناطق الليبية، اليوم السبت، بينما يحدث انقشاع للسحب الممطرة من مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم غد الأحد.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتنشط أحيانًا في المساء.

وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و28 درجة،

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

الطقس مغيم مع سقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر اليوم على بعض المناطق، خاصة مرتفعات الجبل الأخضر، وتنقشع السحب الممطرة بداية من مساء اليوم ويعتدل الطقس غدًا الأحد.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

تتراوح الحرارة بين 23 و27 درجة، وبين 18 و22 درجة على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية.

الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

والحرارة تتراوح بين 27 و33 درجة، وتصل إلى 35 درجة على غدامس.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة.