قبيلة أزوية تدين الاعتداء على المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 06:06 مساء
أبناء قبيلة أزوية في مدينة أجدابيا, 23 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

دانت قبيلة أزوية في مدينة أجدابيا الاعتداء على المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، الذي تعرض له الأربعاء الماضي في مدينة بنغازي.

وقالت القبيلة في بيان اليوم، إنها تدين «بكل قوةٍ الاعتداءَ الإجرامي والإرهابي الذي تعرض له حميد الصافي، ابن قبيلة أزوية، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي».

وعبرت قبيلة أزوية عن وقوفها وتضامنها الكامل مع الصافي، مؤكدة أن هذا الاعتداء «الإجرامي» جاء على القبيلة بالكامل، وعلى مجلس النواب الليبي، ورئيسه، وما يُمثّله مجلس النواب من إرادة سياسية وشعبية.

وطالبت قبيلة أزوية السلطة الأمنية بمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء، وكشف نواياهم وأهدافهم من هذا الاعتداء، وإحالة من قاموا به للقضاء، لينالوا جزاءهم، محمِّلة الجهات الأمنية والسلطات الرسمية المسؤولية الكاملة إزاء أي تقصير في المتابعة والمحاسبة، أو أي اعتداء آخر.

ووقع اعتداء على الصافي فجر أول من أمس الأربعاء بمدينة بنغازي، حيث كان معه ابن قبيلة أزوية الأ نوري طه أفكيرين الزوي.

وبحسب البيان اتضح من خلال الاعتداء أن الجريمة لا علاقة ولا صلة لها بأي قضايا شخصية، و«قد تكون لها غايات هدامة وخبيثة وماكرة، لا تريد لوطننا ولمدينة بنغازي سلما وأمنا، ولا استقرارا وازدهارا».

أبناء قبيلة أزوية في مدينة أجدابيا, 23 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
أبناء قبيلة أزوية في مدينة أجدابيا, 23 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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