بنغازي تستقبل أول رحلة تجارية من طرابلس بعد توقف عامين

أول رحلة تجارية تصل مطار بنينا قادمة من مطار معيتيقة، 23 أكتوبر 2020، (الإنترنت)

استقبل ميناء مطار بنينا الدولي في بنغازي أول رحلة تجارية، قادمة من مطار بنينا الدولي، وذلك بعد عامين من توقف نشاط الملاحة الجوية بينهما.

وأقلعت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا في التاسعة صباح اليوم الجمعة، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن «الخطوط الأفريقية» ستسير يومي الجمعة والإثنين، رحلة تنطلق في التاسعة صباحا من «معيتيقة»، على أن تصل في العاشرة صباحا إلى «بنينا»، ثم رحلة من الأخير في الحادية عشرة، على أن تصل «معيتيقة» في الثانية عشرة ظهرا.

ويوم 16 أكتوبر الماضي، استقبل مطار بنينا رحلة قادمة من مطار معيتيقة، على متنها وفد من الخطوط الأفريقية ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، قدم للوقوف على تجهيزات المطار، للمساهمة في توفير ما يحتاجه من أجل إعادة تشغيله.

يذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف شهدت الاتفاق على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن، ولا سيما باتجاه مدينة سبها، ووجّه الوفدان بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وفي أسرع وقت ممكن.