بنغازي تستقبل أول رحلة تجارية من طرابلس بعد توقف عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 11:13 صباحا
أول رحلة تجارية تصل مطار بنينا قادمة من مطار معيتيقة، 23 أكتوبر 2020، (الإنترنت)

استقبل ميناء مطار بنينا الدولي في بنغازي أول رحلة تجارية، قادمة من مطار بنينا الدولي، وذلك بعد عامين من توقف نشاط الملاحة الجوية بينهما.

وأقلعت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا في التاسعة صباح اليوم الجمعة، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن «الخطوط الأفريقية» ستسير يومي الجمعة والإثنين، رحلة تنطلق في التاسعة صباحا من «معيتيقة»، على أن تصل في العاشرة صباحا إلى «بنينا»، ثم رحلة من الأخير في الحادية عشرة، على أن تصل «معيتيقة» في الثانية عشرة ظهرا.

ويوم 16 أكتوبر الماضي، استقبل مطار بنينا رحلة قادمة من مطار معيتيقة، على متنها وفد من الخطوط الأفريقية ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، قدم للوقوف على تجهيزات المطار، للمساهمة في توفير ما يحتاجه من أجل إعادة تشغيله.

يذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف شهدت الاتفاق على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن، ولا سيما باتجاه مدينة سبها، ووجّه الوفدان بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وفي أسرع وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»