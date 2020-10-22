اكتشاف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 01:30 صباحا
مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة إلى 39 حالة.

وفي بيانه رقم «33» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، قال الفريق إن الحالة جاءت نتيجة المخالطة لحالات سابقة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأحصى فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، أمس الثلاثاء، ست إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وأوضح الفريق عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الحالات المسجلة مخالطة لحالات سبق الإعلان عن إصابتها، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي.

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وعلق المسؤولون بمستشفى غدامس العام، السبت الماضي، العمل بالمكاتب الإدارية بسبب «تسجيل إصابة بفيروس كورونا»، دون توضيح الشخص المصاب والمنصب الذي يشغله بالمستشفى.

وفي 14 أكتوبر، قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثلاثة أيام. وتقرر قفل المحلات التجارية خلال المدة نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب، والتأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس اتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة تلك الفعاليات.

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