6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

مدينة غدامس. (الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة في المدينة منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي إلى 46 حالة.

وأوضح الفريق عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الحالات المسجلة مخالطة لحالات سبق الإعلان عن إصابتها، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي.

وعلق المسؤولون بمستشفى غدامس العام، السبت الماضي، العمل بالمكاتب الإدارية بسبب «تسجل إصابة بفيروس كورونا»، دون توضيح الشخص المصاب والمنصب الذي يشغله بالمستشفى.

وفي 14 أكتوبر، قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثلاثة أيام. وتقرر قفل المحلات التجارية خلال المدة نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب، والتأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس اتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة تلك الفعاليات.