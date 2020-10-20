أحوال الطقس اليوم: احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق بالشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 11:34 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، من المتوقع أن تكون جيدة أحيانا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الطقس يميل للاعتدال على بقية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق إلى غزيرة أحيانًا، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، وتكون على جالو والجغبوب بين 30 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على مناطق الجفرة وغات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وبين 31 و35 درجة مئوية على باقي المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت