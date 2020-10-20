لجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة: شفاء 3099 مصابا بعد تطبيق بروتوكول العلاج الجديد

مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال الناطق باسم اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، طارق القرطي، إن3099 مصابًا بالفيروس تعافوا بعد تطبيق بروتوكول العلاج الجديد المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلدية، منذ بدء انتشار الوباء بها بلغ 4043 حالة، حسب تصريح نشرته صفحة اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ووصل عدد الحالات النشطة حاليًا 829 حالة، حسب القرطي، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلدية بلغ 115 حالة.

يذكر أن ليبيا سجلت 1159 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب آخر إحصاء صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منها 119 حالة في مصراتة.