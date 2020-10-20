غرفة «سرت - الجفرة» تؤكد غلق الطرق جنوب أبوقرين والوشكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 08:31 صباحا
سيارة عسكرية في سرت (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية «سرت - الجفرة»، التابعة لحكومة الوفاق، أن الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة تعتبر مغلقة نهائيًّا.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن مَن سيخالف ذلك «عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث من تعامل».

وأعلنت الغرفة منذ 9 يوليو الماضي، المنطقة من أبوقرين إلى بويرات الحسون مرورًا بالوشكة، منطقة عمليات عسكرية.

وقالت: «يمنع بها التجول والتنقل نهائيا، مهما كانت الأسباب، وعلى مَن يخالف ذلك تحمل المسؤولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت