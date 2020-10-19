«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الأمواج على طول الساحل 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة في الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وجيدة إلى متوسطة من ساحل الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة علي سرت.

- الريح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.