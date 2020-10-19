«مكافحة الأمراض»: 1159 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

غرفة في مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1159 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 373 مصابًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3952 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 64 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 780 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 376 عينة.

ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 102 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 64 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 117 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 85 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتين، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 15 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 49 ألفًا و949 حالة، منها 21 ألفًا و955 نشطة، و27 ألفًا و262 متعافى، في حين توفي 732 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.