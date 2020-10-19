«مكافحة الأمراض»: 1159 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 11:23 صباحا
غرفة في مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1159 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 373 مصابًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3952 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 64 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 780 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 376 عينة.

ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 102 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 64 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 117 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 85 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتين، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 15 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 49 ألفًا و949 حالة، منها 21 ألفًا و955 نشطة، و27 ألفًا و262 متعافى، في حين توفي 732 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم