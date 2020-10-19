مستشفى «ابن سينا» في سرت يطالب الحكومة الموقتة بتوفير أدوية مرضى الفشل الكلوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 09:57 صباحا
الحويج يتفقد قسم غسيل الكلى في مستشفى ابن سينا، 18 أكتوبر 2020، (بلدية سرت)

طالب رئيس قسم غسيل الكلى في مستشفى «ابن سينا»، الصديق حسين، الحكومة الموقتة ووزارة الصحة، بتوفير أدوية مرضى الفشل الكلوي مثل «أبركس، وهابرين، وكلسيوم، ومينارا».

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج إلى المستشفى، حسب بيان بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأوضح الصديق أن المرضى يعانون نقص هذه الأدوية، وهي باهظة الثمن، إذ تكلف المريض الواحد شهريًّا أكثر من 1500 دينار، مشيرًا إلى أن القسم يتعامل مع 100 حالة تعاني الفشل الكلوي، ويتردد يوميًّا عليه 40 حالة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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من جانبه، تناول مدير عام المستشفى مع الحويج المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالأقسام الطبية في المستشفى من حيث الإمكانات والمعدات والأجهزة الطبية والإمداد الطبي وملف صيانة واستكمال مرافق المستشفى.

كما زار الحويج وحدة قسطرة القلب بالمستشفى المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات؛ بسبب نقص مواد تشغيلية، وتفقد وحدة جهاز الرنين المغناطيسي ووحدة جهاز التصوير المقطعي.

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