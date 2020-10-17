وزير خارجية «الموقتة»: سرت ستكون عاصمة للحكومة الجديدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 17 أكتوبر 2020, 03:38 مساء
عدد من حضور فعاليات التحضير لمؤتمر سرت الثاني، 17 أكتوبر 2020 (الإنترنت).

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبد الهادي الحويج، إن سرت ستكون عاصمة للحكومة الجديدة، معتبرًا أن سرت تعد ملتقى لجميع المدن في ليبيا.
جاء ذلك في كلمة الحويج، أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني، الذي يعقد تحت شعار «استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية».

وأضاف أن المؤتمر يوجه رسالة «الليبيون قادرون على صناعة حل لأزماتهم»، مذكرًا بمؤتمر سرت الذي انعقد العام 1922، حين كان الليبيون منقسمين، وفق قوله.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر هي توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد قدرة الليبيين على حل مشاكلهم، ويسعون نحو إقامة دولة القانون والمؤسسات، والتأكيد على أن مدينة سرت هي قاطرة الحل وتحقيق السلام.

ويشارك في المؤتمر مدعوون من 70 مدينة ليبية. وشهدت فعاليات مؤتمر، اليوم، مداخلات بالفيديو كونفراس لكل من وزير خارجية جمهورية مالطا أيفارست بارتو لو، ووزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي، إلى جانب مشايخ وأعيان عدد من المناطق الليبية، وشخصيات قانونية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، وغيرهم.

يذكر أن المؤتمر يأتي إحياءً لمرور 98 عاما على انعقاد أول مؤتمر للقبائل الليبية في العام 1922 ،والتوقيع على ميثاق سرت للمصالحة الوطنية، وإنهاء الخلافات والوحدة ضد الاستعمار الإيطالي.

عدد من حضور فعاليات التحضير لمؤتمر سرت الثاني، 17 أكتوبر 2020 (الإنترنت).
عدد من حضور فعاليات التحضير لمؤتمر سرت الثاني، 17 أكتوبر 2020 (الإنترنت).
عدد من حضور فعاليات التحضير لمؤتمر سرت الثاني، 17 أكتوبر 2020 (الإنترنت).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
غسان سلامة ينفي تقديم استقالة من رئاسة البعثة الأممية تحت «ضغط دولي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟