فيديو.. المسماري: التحركات التركية الأخيرة خرق للهدنة في ليبيا.. ونقاتل من أجل الشرق والغرب

اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قوات القيادة العامة. (أرشيفية، الإنترنت).

اتهم الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تركيا بأنها «لا تتوقف منذ أبريل 2019 حتى اليوم عن نقل أسلحة ومعدات إلى ليبيا»، وأنها نقلت «عشرات الآلاف من الإرهابيين المقاتلين وكميات كبيرة جدا من الذخائر وآلاف من الضباط والجنود الأتراك» إلى الأراضي الليبية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المسماري إلى قناة «سكاي نيوز عربية» مساء اليوم الأحد.

إردوغان يحاول مساومة دول أخرى

وقال المسماري إن تركيا «تجهز قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية بأحدث الأجهزة والمعدات، ولا تفكر أبدا في الخروج من ليبيا في الوقت القريب»، وتابع أن أنقرة «تستثمر ما تراه إنجازا وهو تراجع القوات المسلحة من المنطقة الغربية، تحاول أن تثبت وجودها في مصراتة ومعيتيقة وطرابلس والوطية».

ورأى أن الرئيس التركي رجب إردوغان «يحاول مساومة دول أخرى بوجوده في ليبيا، والمطلوب الآن من المجتمع الدولي إخراج الجيش التركي من ليبيا». وواصل: «منذ حوالي أكثر شهرين ويوميا تهبط 4 طائرات نقل عسكري في مطارات الغرب الليبي وخاصة في الوطية ومصراتة ومعيتيقة تتبع الجيش التركي تنقل معدات متطورة وأسلحة. وهناك من 4 إلى 6 رحلات لطائرات مدنية من مصراتة وطرابلس إلى اسطنبول وأنقرة».

وقال الناطق باسم القيادة العامة، أحمد المسماري إنه «يجري نقل بعض المقاتلين المتطرفين من ليبيا إلى أذربيجان للقتال مع الجيش التركي»، معتبرا أن التحركات التركية الأخيرة إزاء ليبيا «خرق لوقف إطلاق النار وخرق للتوجه الدولي لحل الأزمة الليبية من خلال طاولة المفاوضات».