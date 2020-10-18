المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون في مراكز الاعتقال الليبية أكثر عرضة للأمراض المعدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 04:36 مساء
مهاجرون بمركز إيواء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا أكثر عرضة للأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ والظروف غير الصحية.

وقالت المنظمة في بيان السبت، إنها قدمت تدريبات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) وإدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 25 مزود صحة يعملون في مراكز الاعتقال في طرابلس والزاوية وزوارة وظاهر الجبيل، للمساعدة في التخفيف من تفشي الأمراض المعدية.

كما قدمت المنظمة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تدريبا عمليا لـ15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس، إذ غطى التدريب مواضيع إدارة IPC وتتبع الاتصال وأخذ العينات وإدارة البيانات.

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