عقيلة صالح يلتقي شباب عدد من المدن ويناقش معهم الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 02:05 مساء
عقيلة صالح خلال لقائه عدد من شباب المنطقة الشرقية، 17 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء أمس السبت، في مكتبه بمدينة القبة، عددا من شباب بعض مدن المنطقة الشرقية، وتناول معهم الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في «بناء الوطن».

أوضح المجلس في بيان اليوم الأحد أن الاجتماع جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يُجريها صالح مع كل شرائح المجتمع حول مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، وحضره عدد من الشباب من مدن: طبرق ودرنة وشحات والبيضاء والمرج وبنغازي وأجدابيا.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن اللقاء تناول «دور الشباب في بناء الوطن والتعويل على الكفاءات الشابة وما يملكه الشباب من علم وطاقات يجب الاستفادة منها واستغلالها في مؤسسات الدولة، لتقود ليبيا إلى البناء والتقدم».

كما ناقش الاجتماع مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام، حسب بليحق، الذي أضاف: «استمع الحاضرون إلى شرح وافٍ للمبادرة وشهد اللقاء نقاشا مستفيضا حولها، وأكد الشباب الحاضرون دعمهم جهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة في ليبيا».

عقيلة صالح خلال لقائه عدد من شباب وسيدات المنطقة الشرقية، 17 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه عدد من سيدات المنطقة الشرقية، 17 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه عدد من شباب وسيدات المنطقة الشرقية، 17 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)
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