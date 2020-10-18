الحرنة يلتقي لجنة المرور على مراكز العزل السريرية بالبلديات

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 18 أكتوبر 2020, 01:56 صباحا
الحرنة يلتقي لجنة المرور على مراكز العزل السريرية بالبلديات, 18 أكتوبر 2020. (المركز الإعلامي بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا)

التقى مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي امحمد بن مهدي الحرنة، لجنة المرور على مراكز العزل السريرية بالبلديات المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات المستشفى والوقوف على أهم الاحتياجات، التي يحتاجها تحسبا لأي موجة جديدة لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي يتزامن مع موسم حالات نزلات البرد والانفلونزا الموسمية في بداية فصل الشتاء.

وقدمت إدارة المستشفى عددا من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها حتى تؤدي الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملون بالمستشفى أعمالهم بالشكل المطلوب خلال موسم حالات نزلات البرد والانفلونزا الموسمية.

الحرنة يلتقي لجنة المرور على مراكز العزل السريرية بالبلديات, 18 أكتوبر 2020. (المركز الإعلامي بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا)
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