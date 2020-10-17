كونتي: إيطاليا لم تقبل المشاركة في «الحرب بالوكالة» بليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، إن بلاده ليست طرفًا في القتال في ليبيا، ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة هناك.

و قال كونتي، إن هناك حربًا أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا، مؤكدًا أن لدى إيطاليا مصالح في ليبيا بالحاضر، كما كان الحال في الماضي، وفق ما ذكر في تصريح لمجلة «ليمس» الجيوسياسية الإيطالية نقلاً عن وكالة «الأناضول» التركية.

واستدرك أن بلاده ليست طرفًا في القتال ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا، مؤكدًا أن إيطاليا مع الحل السياسي والحوار في ليبيا.

وفيما إذا كانت إيطاليا تقف بصف تركيا أم فرنسا في أزمة شرق المتوسط، أجانب كونتي: «نحن مع أوروبا، ونعرب دائمًا عن تضامننا مع قبرص (الرومية) واليونان، بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فهما عضوان في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: «نحن بجانب أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، ليس من الصعب أن نفهم عند النظر إلى الخريطة أن تركيا لها دور استراتيجي، ليس بالبحر المتوسط فقط؛ وإنما في الشرق الأوسط أيضًا»، موضحًا أن «تركيا لديها دور استراتيجي أيضًا في ليبيا وسورية وفي مناطق كثيرة أخرى، وقضايا الطاقة والهجرة غير النظامية والأمن. إذن هناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار مع تركيا، وإلى وضع أجندة إيجابية».

ولا يشاطر كونتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة أن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، «ميت دماغيًّا»، مضيفًا: «رغم أن الحلف يبدو أنه يمر بفترة ضعيفة مقارنة بالماضي؛ إلا أنه تحالف قوي من جميع النواحي، ويمتلك أهمية استراتيجية».

وكان ماكرون في نوفمبر الماضي، قال إن حلف «الناتو» ميت دماغيًّا، وذلك بعدما اشتدت التوترات بين فرنسا وتركيا بخصوص عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الملف الليبي.