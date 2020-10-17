كونتي: إيطاليا لم تقبل المشاركة في «الحرب بالوكالة» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 10:37 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، إن بلاده ليست طرفًا في القتال في ليبيا، ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة هناك.

و قال كونتي، إن هناك حربًا أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا، مؤكدًا أن لدى إيطاليا مصالح في ليبيا بالحاضر، كما كان الحال في الماضي، وفق ما ذكر في تصريح لمجلة «ليمس» الجيوسياسية الإيطالية نقلاً عن وكالة «الأناضول» التركية.

واستدرك أن بلاده ليست طرفًا في القتال ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا، مؤكدًا أن إيطاليا مع الحل السياسي والحوار في ليبيا.

وفيما إذا كانت إيطاليا تقف بصف تركيا أم فرنسا في أزمة شرق المتوسط، أجانب كونتي: «نحن مع أوروبا، ونعرب دائمًا عن تضامننا مع قبرص (الرومية) واليونان، بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فهما عضوان في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: «نحن بجانب أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، ليس من الصعب أن نفهم عند النظر إلى الخريطة أن تركيا لها دور استراتيجي، ليس بالبحر المتوسط فقط؛ وإنما في الشرق الأوسط أيضًا»، موضحًا أن «تركيا لديها دور استراتيجي أيضًا في ليبيا وسورية وفي مناطق كثيرة أخرى، وقضايا الطاقة والهجرة غير النظامية والأمن. إذن هناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار مع تركيا، وإلى وضع أجندة إيجابية».

ولا يشاطر كونتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة أن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، «ميت دماغيًّا»، مضيفًا: «رغم أن الحلف يبدو أنه يمر بفترة ضعيفة مقارنة بالماضي؛ إلا أنه تحالف قوي من جميع النواحي، ويمتلك أهمية استراتيجية».

وكان ماكرون في نوفمبر الماضي، قال إن حلف «الناتو» ميت دماغيًّا، وذلك بعدما اشتدت التوترات بين فرنسا وتركيا بخصوص عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الملف الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟