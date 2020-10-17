انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط وسط إجراءات احترازية مشددة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 06:20 مساء
انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط وسط إجراءات احترازية مشددة, 17 أكتوبر 2020. (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)

انطلقت بمعاهد التعليم الفني المتوسط، صباح اليوم السبت، امتحانات طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وشهد اليوم الأول للامتحانات بمؤسسات التعليم الفني بطرابلس الكبرى، زيارة عضو اللجنة العليا للامتحانات، د. علي الرمالي، بصحبة مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس الأستاذ حسين الشروي؛ لمتابعة آلية سير الامتحانات بالمعاهد والخطة التي تم وضعها لتنفيذ الامتحانات، حسب توصيات الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وأشاد الرمالي، بجهود مكتب طرابلس ولجان الامتحانات، وبتعاون أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات، ودورهم في تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر بلجنة مكافحة «كورونا» والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح أن هناك غرفة طوارئ مشكلة لأي ظرف طارئ، ووضعت تحت سيطرتها الطبية عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لأخذ مسحات والتعامل مع أي حالة اشتباه.

من جهته دعا الشروي إدارات المعاهد إلى ضرورة تسجيل جميع الملاحظات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للتعامل معها، وإيجاد الحلول السريعة لضمان سير العملية الامتحانية.

انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط وسط إجراءات احترازية مشددة, 17 أكتوبر 2020. (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)
انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط وسط إجراءات احترازية مشددة, 17 أكتوبر 2020. (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
غسان سلامة ينفي تقديم استقالة من رئاسة البعثة الأممية تحت «ضغط دولي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟