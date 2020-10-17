ندوة حول البطالة في مدينة سبها

ندوة حول البطالة في مدينة سبها. (الوسط)

نظمت جامعة سبها، بالتعاون مع منظمة «رؤية المتميزون للتنمية والتطوير»، ندوة حول تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل بمدينة سبها تحت شعار «البطالة في سبها عوائق وحلول».

وقال عضو اللجنة التحضيرية للندوة، نبيل الفلاني لـ«بوابة الوسط» السبت، إن «هدف الندوة هو تسليط الضوء على قرار المجلس الرئاسي رقم 567 للعام 2020 بشأن تشغيل العاطلين عن العمل».

وأضاف: «كما جرى توضيح أهم المعوقات بكافة أصنافها، التي تحول دون تحقيق رؤية تنموية مكانية، وكذلك وضع حلول عملية لتمكين شريحة من الشباب المهني، إضافة إلى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في حل مشكلة البطالة في مدينة سبها».

من جانبه رأى الأستاذ الجامعي المبروك أبوسبيحة، أحد المشاركين بورقة عمل في الندوة، أن التركيز كان على عدة محاور منها «محور قانوني ويتناول المفاهيم القانونية والتشريعية والتشريعات والنظم القانونية للتشغيل والتدريب المهني، ومحور المعوقات، إلى جانب محور الحلول والرؤي الاقتصادية الاجتماعية».

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يذكر أن الندوة أُقيمت بحضور عدد من أساتذة الجامعات، ومن أعضاء المجلس البلدي لبلدية سبها ومديري القطاعات بالبلدية، إضافة إلى الأعيان والحكماء والروابط الشبابية والمهتمون بالشأن المحلي والبطالة وسوق العمل.