وصول شاحنات محملة بسلع تموينية إلى سرت.. والتوزيع على الجمعيات بداية من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 09:34 صباحا
جانب من السلع التموينية التي وصلت إلى بلدية سرت، 17 أكتوبر 2020 (البلدية).

أعلنت بلدية سرت وصول شاحنات محملة بالسلع التموينية إلى البلدية، مؤكدة أن توزيع هذه الشحنات على الجميعات الاستهلاكية سيدأ من غد الأحد.

وأشارت إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية إلى «تواصل وصول الشاحنات المحملة بالسلع التموينية لمخازن مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت، المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالبلدية وبإشراف مراقبة الاقتصاد».

وقال مدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت، مفتاح بالنجاح، إن السلع التى وصلت هي زيت الطهي والطماطم والأرز والسكر.

ولفتت البلدية إلى أن مراقبة الاقتصاد ستبدأ في توزيع أوامر الشراء على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداية من الغد، منوهة إلى أن المجلس التسييري تواصَل مع إدارة الصندوق بالمنطقة الشرقية، التى توعدت باستمرارية تدفق وصول السلع المخصصة للجمعيات في سرت رغم تأخرها.

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