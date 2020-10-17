«تعليم الموقتة» توضح أسباب التأخير في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 12:35 صباحا
شعار وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، عن أسباب التأخير في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، والتي كان مقررا إعلانها الجمعة.

وتوجهت الوزارة في بيان اليوم، للطلاب وأولياء أمورهم بخالص الأمنيات بالنجاح، مؤكدة أن خطة الفريق الفني كانت الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية دون مراقبتي التربية والتعليم في سرت وهراوة، إذ كان من المقرر الإعلان عن نتائجهما لاحقا، وعلى هذا الأساس تم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وتابع البيان أنه نظرا للتعليمات التي أصدرها وزير التعليم بالحكومة الموقتة بضرورة توحيد موعد إعلان النتيجة بكامل مراقبات التربية والتعليم، ومع التحاق مراقبتي التعليم في سرت وهراوة بالامتحانات مع وزارة التربية والتعليم بالحكومة الموقتة لأول مرة، فإن موعد الإ؟علان عن النتيجة تغير لهذا السبب فقط، حتى تكون فرحة أبنائنا واحدة، كما كانت فرحتهم واحدة بإجراء الامتحانات في هذه الظروف الصعبة.

وأكدت الوزارة أن العمل جار حتى هذه اللحظة لإعلان النتيجة والتي من المقرر إعلانها اليوم السبت.

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