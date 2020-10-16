نحو نصف إصابات «كورونا» الجديدة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 01:29 مساء
فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1169 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 539 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ66 حالة، ثم زوارة بـ54 حالة، و51 حالة في غريان، و46 حالة في جنزور، و45 حالة في صرمان، و32 حالة في الجفارة، و28 حالة في بنغازي، و19 حالة في كل من ظاهر الجبل والجميل، و26 حالة في زليتن، و22 حالة في الزاوية الغرب، و16 حالة في سواني بني آدم، و14 حالة في النواحي الأربع، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى عشر حالات في «وادي زمزم وأبونجيم»، وتسع حالات في ترهونة، وثماني حالات في الخمس، وسبع حالات في كل من الحرابة والمعمورة، وست حالات في كل من القرة بوللي والعجيلات، وخمس حالات في كل من خليج السدرة والزنتان، وأربع حالات في كل من يفرن ورقدالين وقصر الأخيار ومسلاتة، وثلاث حالات في كل من السبيعة والرياينة والزاوية الجنوب، وحالتين في المنشية الجميل، وحالة واحدة في كل من الكفرة ووادي عتبة وبنت بية ومزدة وككلة وباطن الجبل وجادو والرحيبات.

ونوه المركز باكتشاف 94 حالة في الزاوية المركز أيضا، وهي إحصائية لإجمالي أيام الأسبوع المنقضي.

وتماثل للشفاء 377 مصابا بينهم 191 حالة في طرابلس، و13 حالة في الواحات، و12 حالة في الجفرة، وأربع حالات في كل من تازربو ومزدة والقلعة وصرمان والعجيلات وزليتن، و22 حالة في كل من زوارة وغريان وترهونة، وثماني حالات في خليج السدرة، و21 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و41 حالة في الزاوية المركز، وحالة واحدة في الزنتان. 

وتوفي 18 مصابا منهم حالة في كل من ككلة وبنغازي ومصراتة والعجيلات وظاهر الجبل، وتسع حالات في الزاوية المركز، وحالتان في كل من الزاوية الجنوب والكفرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف دواء يمنع تكرار الإصابة بـ«كورونا»