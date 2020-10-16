نحو نصف إصابات «كورونا» الجديدة في طرابلس

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1169 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 539 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ66 حالة، ثم زوارة بـ54 حالة، و51 حالة في غريان، و46 حالة في جنزور، و45 حالة في صرمان، و32 حالة في الجفارة، و28 حالة في بنغازي، و19 حالة في كل من ظاهر الجبل والجميل، و26 حالة في زليتن، و22 حالة في الزاوية الغرب، و16 حالة في سواني بني آدم، و14 حالة في النواحي الأربع، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى عشر حالات في «وادي زمزم وأبونجيم»، وتسع حالات في ترهونة، وثماني حالات في الخمس، وسبع حالات في كل من الحرابة والمعمورة، وست حالات في كل من القرة بوللي والعجيلات، وخمس حالات في كل من خليج السدرة والزنتان، وأربع حالات في كل من يفرن ورقدالين وقصر الأخيار ومسلاتة، وثلاث حالات في كل من السبيعة والرياينة والزاوية الجنوب، وحالتين في المنشية الجميل، وحالة واحدة في كل من الكفرة ووادي عتبة وبنت بية ومزدة وككلة وباطن الجبل وجادو والرحيبات.

ونوه المركز باكتشاف 94 حالة في الزاوية المركز أيضا، وهي إحصائية لإجمالي أيام الأسبوع المنقضي.

وتماثل للشفاء 377 مصابا بينهم 191 حالة في طرابلس، و13 حالة في الواحات، و12 حالة في الجفرة، وأربع حالات في كل من تازربو ومزدة والقلعة وصرمان والعجيلات وزليتن، و22 حالة في كل من زوارة وغريان وترهونة، وثماني حالات في خليج السدرة، و21 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و41 حالة في الزاوية المركز، وحالة واحدة في الزنتان.

وتوفي 18 مصابا منهم حالة في كل من ككلة وبنغازي ومصراتة والعجيلات وظاهر الجبل، وتسع حالات في الزاوية المركز، وحالتان في كل من الزاوية الجنوب والكفرة.