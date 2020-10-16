«رويترز»: النفط الليبي يدفع «أوبك+» إلى تمديد تخفيض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 10:18 صباحا
موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

تتجه «أوبك+» إلى تمديد خفض الإنتاج الحالي من النفط إلى العام المقبل، بسب زيادة الإمدادات من ليبيا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مصادر لم تسمها.

وأنهت مجموعة «أوبك+»، اجتماعها أمس الخميس، حيث أعرب أعضاؤها عن «مخاوفهم» بشأن زيادة إمدادات النفط، في ظل تراجع الطلب نتيجة القيود الاجتماعية المفروضة في عدة دول للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ما يؤدي إلى قلة استهلاك الوقود.

وقال المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاو، إن كل الأنظار تتجه نحو تحرك «أوبك+» اعتبارا من يناير المقبل، حيث من المقرر أن تمدد تخفيضاتها الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، إضافة إلى خفض جديد بمقدار مليوني برميل يوميا، رغم أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو أكد أن الطلب على الوقود سيظل «ضعيفا».

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ومن المنتظر عقد اجتماع «أوبك+» خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر؛ لوضع السياسة. يذكر أن «أوبك+» تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتجي النفط المتحالفين معها.

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