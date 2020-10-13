«الكهرباء» تعلن توقيت عودة التيار للمنطقة الجنوبية بعد تسجيل إظلام تام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 12:44 صباحا
محطة كهرباء أوباري، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، ليل الثلاثاء، ربط الشبكة الجنوبية بالشبكة الوسطى، موضحة أنه «سيكون هناك تحسن ملحوظ في توفير التيار الكهربي للمنطقة الجنوبية ابتداء من الليلة».

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان خروج الوحدتين الثالثة والرابعة للمحطة عن الخدمة، و«تسجيل إظلام تام بالمنطقة الجنوبية»، وفق ما نشرته صفحة المحطة عبر موقع «فيسبوك».

وبعد محاولات من الفنيين لإرجاع الجهد وتشغيل الوحدات أعلنت المحطة «دخول الوحدة الرابعة على الشبكة العامة»، مساء الاثنين، مع استمرار العمل على تشغيل الوحدة الثالثة.

وتنتج محطة كهرباء أوباري الغازية 640 ميجاوات، ما يجعلها إحدى أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الموجة الثانية لـ«كورونا».. فرنسا تفرض مزيدا من القيود لمنع تفشي الفيروس