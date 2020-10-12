الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تستنكر الزج باسمها في «أخبار كاذبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 04:41 مساء
شعار الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.(أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عن استنكارها وشجبها «وبشدة» للزج باسمها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية التي قالت إنها «تنشر أخبارا كاذبة عنها وعن إدارتها العليا، بل وتنشر بيانات وافتراءات وبهتانا عنا».

وقالت إدارة الشركة في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، «نحن نتابع نشر هذه الأكاذيب في المواقع بأسماء مستعارة ناشرة افتراءات تمس المدير العام وتنتحل أسماءنا»، معتبرة «هذا مساسا بهيبة الشركة في الداخل والخارج، والتي هي إحدى دعامات الاقتصاد الليبي».

وأكد البيان أن «الهيئة العامة للرقابة وكذا ديوان المحاسبة في الدولة الليبية هما وحدهما من يتابعان سير عمل الشركة ومن داخل مكاتبها، للوقوف على أي انحرافات قد تحدث من مغرضين وفاشلين كي يعرقلوا سير عمل الشركة».

وأوضحت إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أن «هذا البيان منا لدحض كل الافتراءات وتزوير الحقائق للنيل من سمعة إدارة الشركة ومديرها العام ومجلس إدارتها».  

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