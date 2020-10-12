تعافي مسن من «كورونا» في بنغازي بعد حجزه شهرا بالعناية المركزة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 03:02 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

غادر مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي مصاب في الثمانين من عمره، اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الفيروس.

وقالت مديرة إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى، الدكتورة فدوى الصور، إن المتعافي كان يعاني من أمراض مزمنة أخرى، وظل لمدة شهر وثلاثة أيام في العناية الفائقة، حسب بيان المستشفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الطب العسكري زوارة تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية زوارة الكبرى اليوم الإثنين، منها 32 حالة مخالطة.

في حين تماثل للشفاء 11 مصابا آخرين، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز في صفحته على «فيسبوك».

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 38 حالة في زوارة، و34 حالة في بنغازي.

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