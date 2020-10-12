طرابلس الأعلى في عدد إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 01:12 مساء
مركز عزل المصابين بـ«كورونا» في سفينة بن عوف بطرابلس، 17 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 676 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانية بـ59 حالة، ثم غريان بـ47 حالة، و38 حالة في زوارة، و37 حالة في زليتن، و34 حالة في بنغازي، و33 حالة في الجفارة، و30 حالة في جنزور، و23 حالة في الزنتان، و18 حالة في الجميل، و16 حالة في يفرن، و14 حالة في العجيلات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 12 حالة في ترهونة، و11 حالة في كل من الخمس وصرمان، وعشر حالات النواحي الأربع، وتسع حالات في كل من الرجبان وسواني بني آدم، وثماني حالات في الحرابة، وثلاث حالات في كل من زلطن وجادو، وحالتين في كل من المنشية الجميل ودرج، وحالة في كل من باطن الجبل والقرة بوللي والرياينة والأصابعة.

وتماثل للشفاء 428 مصابا بينهم 377 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في كل من الخمس وترهونة وصرمان، و17 حالة في غريان، و11 حالة في زوارة، وأربع حالات في مصراتة، وعشر حالات في زليتن، في حين توفي 13 آخرون بواقع أربع حالات في العجيلات، وثلاث حالات في كل من غريان وباطن الجبل، وحالة في كل من بنغازي وصرمان ومصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»